القوى العاملة بالأقصر تنظم برنامجا تدريبيا على صيانة المحمول لذوي الهمم

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر ، تنظيم فعاليات برنامج تدريبي على صيانة المحمول لذوي الهمم، حيث تلقى المديرية تقرير من وزارة القوى العاملة بشأن افتتاح ورشة تدريبية على مهنة صيانة المحمول لذوى القدرات الخاصة، وذلك طبقاً لنظام الساعات المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية.

ومن جانبه يقول السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، أنه تم البدء فى فعاليات ورشة تدريب في مجال صيانة المحمول، وذلك لبدء تدريب ذوى القدرات الخاصة على تلك المهنة بنظام الساعات التدريبية المعتمدة، وذلك لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل واستيفاء النسب المقررة طبقا لأحكام القانون بالمنشآت داخل المحافظة، وسيتم بدء التدريب وفق خطة التدريب المهنى الموضوعة من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وذلك بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بذوى الهمم، وتوفير فرص تدريبية ملائمة تؤهلهم لدخول سوق العمل وتوفر لهم حقوقهم في ظل الجمهورية الجديدة، ودمجهم بمجالات العمل المختلفة والاستفادة من قدراتهم وطموحاتهم الكامنة.

ويضيف مدير القوى العاملة بالأقصر، أنه من مميزات البرامج التدريبية المقدمة، أن يكون التدريب مجانى ويحصل المتدرب على شهادة إتمام التدريب معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة وخارجها، كما يتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية، ويتم توفير المستلزمات والأدوات التدريبية مجاناً للمتدربين، كما يمكن للراغبين في الإلتحاق بالتدريب من خلال التقديم فى إدارة التشغيل بالمديرية وعنوانها شرق السكة الحديد بجوار المطافى، أو من خلال الإتصال على رقم 01018719754 على أن يبدأ التدريب فور إكتمال العدد بمركز التدريب المهنى بالطود، وعنوانه شرق كوبرى البغدادى بجوار المنطقة الصناعية.