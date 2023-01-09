القبض على المتهم بقتل مسن داخل منزله بغرض السرقة فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على المتهم بقتل مسن داخل منزله بنطاق مدينة بلبيس بدافع السرقة، وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، يوم الخميس الماضى، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "فارس أ م ح" 70 عاما مقيم بندر بلبيس، جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالرقبة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي.



وتبين من التحريات الأولية، تسلل أحد الأشخاص لمنزل المجنى عليه وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض، لسرقته ولاذا بالفرار، ويكثف ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس جهودهم لتحديد هوية المتهم وجارى ضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 62 إدارى قسم شرطة بلبيس، وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.



وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس، بالتنسيق مع الأمن العام، لقيام شاب عمره 28 عاما تربطه صلة قرابة بالمجنى عليه بارتكاب الواقعة بدافع سرقته، وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة، وإحالته للنيابة العامة.



