"القابضة للمياه" تناشد بترشيد الاستهلاك خلال سقوط الأمطار

كتبت - مرام محمد

ناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المواطنين، بضرورة ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار ، لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

جاء ذلك وسط جهود شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والجيزة، والتى أعلنت انتشارها منذ أمس الأحد بكافة المحاور والميدان الرئيسية لمواجهة الأمطار وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

ووجهت الشركة القابضة للمياه، عدة نصائح للمواطنين أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، تجنبا لحدوث أى أضرار، وذلك على النحو الآتي:

1- ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

2- تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الأمطار، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

3- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

4- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

5- تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية واعمدة الإناره والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 30٪، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 60 ٪ على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40٪ على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وخليج السويس، وفرص أمطار متوسطة قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40٪ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30٪ على شمال الصعيد.