القابضة للكهرباء: جار التحقيق فى شكاوى العاملين من الخدمات الطبية

كتبت رحمة رمضان

كشف المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه جار التحقيق في كافة شكاوى العاملين بالشركة القابضة و شركاتها التابعة، كاشفا أن الشركة حريصة على تقديم خدمة طبية جيدة لكل موظف بالقطاع، وتيسير الأعباء المالية و الصحية على الجميع.

وأضاف دسوقي فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتابع بشكل يومى التحقيق في كافة الشكاوى الخاصة بالخدمات الطبية، و من بينها واقعة اكتشاف الفئران فى المطابخ الخاصة بمستشفى الكهرباء بالماظة ، لافتا إلى أنه سيتم محاسبة المقصرين مهما بلغت مناصبهم .

وأوضح دسوقى، أن الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر تقوم حاليا بدراسة الملف الطبي للعاملين ليتم تطوير المنظومة بالكامل و تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى تليق بالعاملين بقطاع الكهرباء.

و ومن جانبه كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الوزارة استعانت بلجنة فنية من وزارة الصحة لتقيم مستوى الخدمة الطبية المقدمة للعاملين بالقطاع من قبل شركة الخدمات الطبية التى تم انشائها موخرا و تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

و أوضح المصدر ، فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع " ، أنه بناء على توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بعد زيادة عدد شكاوى العاملين بالوزارة من تدنى مستوى الخدمة الطبية ، تم الاستعانة بلجنة فنية من وزارة الصحة وإعداد تقرير مفصل عن مستوى الخدمة الطبية التى تقدمها شركة الخدمات الطبية و تم عرضه على الدكتور محمد شاكر.

و أشار المصدر إلى أن الاستعانة بلجنة فنية من وزارة الصحة مكونة من 14 طبيب فى مختلف التخصصات جاءت بهدف إعادة هيكلة مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية و تطوير المنظومة الطبية للعاملين بالقطاع ، خاصة بعد تراجع مستوى الخدمة و التعاقد مع جهات طبية عن طريق الإسناد المباشر و عدم تطبيق اللائحة الداخلية بعمل مناقصات عامة.

الجدير بالذكر أن شركة الخدمات الطبية هى شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تضم كافة الإدارات الطبية التابعة لشركات توزيع الكهرباء ونقل الكهرباء وانتاج الكهرباء لخدمة 150 الف موظف ، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء وتقديم خدمة طبية متميزة في أقرب مكان لموظف الكهرباء من جميع المستويات الوظيفية، لكنها تلاقى سخطا كبيرا لأنها لم تقم بالدور المطلوب بل وصل الأمر الى أنها أصبحت سبب شكواهم المستمرة وآلامهم التى تبحث عن علاج .