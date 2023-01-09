العالمية للأرصاد الجوية: شتاء أوروبا 2023 ...الأكثر سخونة في التاريخ

كتب- وكالات

أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بأن عددا من الدول الأوروبية، شهد ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، خلال فترة الأعياد وفي بداية عام 2023، مقارنة بأحوال الطقس خلال نفس الفترة في الماضي.

ومع بداية عام 2023، شهدت أوروبا موجة شتوية تختلف عن ما اعتادت عليه حيث فرضت الإغلاق على منتجعات التزلج بسبب نقص الثلوج.

ومن بين الدول الأوروبية التي سجلت، أكثر أيام شهر يناير الحالي سخونة في التاريخ، كانت هولندا والدنمارك وبولندا والتشيك وبيلاروسيا ولاتفيا وليتوانيا.

وأشارت المنظمة إلى أن عددا متزايدا من منتجعات التزلج الأوروبية، التي تقع في أماكن أقل ارتفاعا عن سطح البحر، لم تتمكن من توفير الغطاء الثلجي الكافي للزوار في ظل ظروف الطقس غير المعتادة.

ووفق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة خلال أول أيام العام الجديد ارتفعت إلى أكثر من 20 درجة مئوية في الكثير من الدول الأوروبية.

وكذلك حُطمت الأرقام القياسية لدرجات الحرارة المحلية والوطنية المسجلة في شهري ديسمبر ويناير في أنحاء القارة من جنوبي إسبانيا إلى شرق وشمال أوروبا.

وقالت المنظمة، إن تواتر موجات البرد والصقيع غالبا ما سيقل، وسيستمر التراجع الشديد في الغطاء الثلجي والكتل الجليدية وفترة تساقط الثلوج في الأماكن المرتفعة.

وكررت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التابعة للأمم المتحدة دعوات لخفض، كبير في استخدام الوقود الأحفوري العالمي لتجنب كارثة مناخية.