بكين (أ ش أ)

ذكرت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصينى، اليوم الاثنين، أنها أجرت تدريبات قتالية دورية حول تايوان، مركزة على الهجمات البرية والبحرية للتصدى بحزم للأعمال الاستفزازية للقوى الخارجية والانفصالية المطالبة باستقلال تايوان.

وذكر المتحدث باسم القيادة الشرقية الكولونيل شى يى، فى بيان أوردته شبكة "سي جي تي إن" الصينية، أن القوات نظمت دوريات استعداد قتالي مشتركة وتدريبات قتالية في البحر والمجال الجوى حول تايوان، ردا على استفزازات من قوى خارجية وقوى تطالب باستقلال تايوان. وأضاف أن هذه التدريبات القتالية شاركت فيها قوات متعددة الخدمات، وكانت مصممة لممارسة هجوم بري وهجوم بحري، وتعد هذه التدريبات، الأولى من نوعها في العام 2023.

وكانت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، أعلنت رصد 22 طائرة عسكرية صينية وثلاث سفن بحرية تنتهك سيادة البلاد، خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة (تايوان نيوز) المحلية - إنه ردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي.

وأضافت الوزارة أن 16 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي عبرت خط الوسط لمضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي جنوب غرب تايوان.

وذكرت الصحيفة أن الصين أرسلت - هذا الشهر - 94 طائرة عسكرية و23 سفينة بحرية حول تايوان. ومنذ سبتمبر 2020 زادت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية من خلال إرسال طائرات بشكل روتيني إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي في تايوان.

وتُعرَّف تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز ردع الدولة المستقرة والتأكيد على محاولة تحقيق الأهداف الأمنية لدولة دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والكبير للقوة".