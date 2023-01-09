وذكر المتحدث باسم القيادة الشرقية الكولونيل شى يى، فى بيان أوردته شبكة "سي جي تي إن" الصينية، أن القوات نظمت دوريات استعداد قتالي مشتركة وتدريبات قتالية في البحر والمجال الجوى حول تايوان، ردا على استفزازات من قوى خارجية وقوى تطالب باستقلال تايوان.

وأضاف أن هذه التدريبات القتالية شاركت فيها قوات متعددة الخدمات، وكانت مصممة لممارسة هجوم بري وهجوم بحري، وتعد هذه التدريبات، الأولى من نوعها في العام 2023.