الصحة: المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس لتطوير الوحدات تشمل 251 وحدة صحية

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية داخل الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية لأكثر من 80 مليون مواطن، مشيرة إلى أن عدد المراكز والوحدات بلغ 5500 وحدة على مستوى الجمهورية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تم مد ساعات العمل داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 8 مساء، وذلك لاتاحة الخدمات الطبية والعلاجية المواطنين بشكل منتظم ومستمر مع توفير كوادر طبية مؤهلة تؤدى خدمات طبية وعلاجية وفق معايير الجودة .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إنشاء عيادات تخصصية تقدم خدمات الطوارئ وزيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن مشيرة إلى أنه سيتم تشغيل خدمات الطوارئ الأولية مضية أنه سيتم تطوير كافة المنشآت من حيث الكم والكيف.

ومن جهته، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لليوم السابع إنه سيتم تحسين خدمات العلاج والرعاية لجميع المواطنين المقدمة فى مراكز ووحدات الرعاية الاولية التى تستقبل المواطنين بداية من سن الولادة وحتى سن الشيخوخة وبداية من التطعيمات الاجبارية عند الولادة والفحص السمعى وحتى مبادرة كبار السن والدعم النفسى.

وتابع، المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير وحدات الرعاية الأولية تشمل 251 وحدة صحية على مستوى فى 21 محافظة مشيرا إلى أنه يوجد 6 محافظات يقدم فيها خدمات صحية من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل .