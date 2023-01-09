ونقل إعلام مجلس السيادة، في بيان الأحد، عن عضو مجلس السيادة الانتقالي، تأكيده، أمام الإدارة الأهلية والأعيان والفعاليات المجتمعية بمحلية مليط، عزم الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة في كل أنحاء البلاد.



وجدد عضو مجلس السيادة، تأكيده عدم العودة لمربع الحرب مرة أخرى، وأضاف: "لن ندع أحدا يسعى لفصل أي جزء من السودان مهما كلف ذلك"، مشيرا إلى ارتباط العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بالأمن والاستقرار.



وتابع عضو مجلس السيادة، أن اتفاق جوبا لسلام السودان ربط قيام الانتخابات بعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية بوصفها حق أساسي للمواطنين.



ودعا عضو مجلس السيادة، المكونات المجتمعية لنبذ العنصرية والقبلية ومحاربة الظواهر السالبة والمتفلتين، تحقيقا للتعايش السلمي والأمن والاستقرار.