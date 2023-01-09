اليوم السابع
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الإثنين، 09 يناير 2023 01:13 ص
أكرم القصاص
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السنغال تدخل الحداد العام لمدة ثلاثة أيام حزنا على ضحايا الحادث المروري

الإثنين، 09 يناير 2023 12:00 ص
السنغال تدخل الحداد العام لمدة ثلاثة أيام حزنا على ضحايا الحادث المروري علم السنغال
أ ش أ

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تدخل السنغال الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الاثنين، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا حادث الحافلة المنكوبة في السنغال إلى 40 قتيلا وعشرات المصابين، وأعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال.


وقال الرئيس السنغالي -في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- إن الحادث وقع الأحد في قرية بمنطقة "كفرين" نحو الساعة الـ 3:30 صباحا.

وأعرب عن حزنه الشديد للحادث المأساوي، مقدمًا أحر تعازيه لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أنه سيعقد مجلسا وزاريا لمناقشة إجراءات السلامة على الطرق. 


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