السلطات التونسية تضبط فتاة تنتمى إلى تنظيم إرهابى

أعلنت السلطات التونسية الأحد القبض على فتاة تنتمي إلى أحد التنظيمات الإرهابية.. مشيرة إلى أنها تواصل سعيها لإلقاء القبض على المتورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية.

وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي- في بيان صحفي - أن دورية للحرس الوطني تمكنت من ضبط فتاة أبلغت عنها وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة بانتمائها إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات.

يذكر ان السلطات التونسية كانت قد أعلنت عن قيامها بإحباط 6 محاولات للهجرة غير الشرعية عبر حدودها، وإنقاذ 108 أشخاص تعرضت مراكبهم للغرق ليلة رأس السنة.

ووفق بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني، أنها تمكنت من إحباط هذه المحاولات، ونجدة المهاجرين الذين كادت مراكبهم أن تغرق بالفعل في عرض البحر.

وقال البيان: "تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 31 ديسمبر 2022 و 01 يناير 2023 وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط من إحباط عدد 06 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 108 مجتازين".