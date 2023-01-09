السجن 15 سنة لـ3 موظفين اشتركوا وآخرين فى اختلاس 8 ملايين جنيه بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها اليوم، 3 موظفين بقطاع المساحة بالشرقية، لإدانتهم مع آخرين سبق محاكمتهم باختلاس أكثر من 8 ملايين جنيه من أموال مديرية المساحة، بالسجن المشدد 15 عاما، ونشر منطوق الحكم بالجريدة الرسمية.

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبوالوفا، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ومحمد حسنى بشرى، ومحمد ماهر، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غریب.

تعود أحداث القضية رقم 21896 لسنة 2019 جنايات قسم ثان الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق بقطاع جنوب الزقازيق، إحالة 10 عاملون بمساحة الشرقية، سبق محاكمة 7 منهم، إلى المحاكمة الجنائية؛ بتهمة اختلاس مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 8 ملايين جنيه بمديرية المساحة بالشرقية، عن طريق إدخال بيانات على منظومة الدفع الإلكتروني واصطناع أوامر دفع وهمية على الحاسب الآلي لعدد 8 أشخاص تفيد استحقاقهم بمبلغ التعويض دون وجه حق ودون وجود مستندات بصرف قيمة المبلغ، واقترنت تلك الجريمة بجريمة تزوير فى محررات رسميةـ.

وتبين أن المتهمين، جميعهم موظفين بقطاع المساحة بالشرقية، ارتكبوا واقعة اختلاس مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 8 ملايين جنيه، وقام كل من "ميلاد ف أ" و" ي ع" و"م ال م"، و"دينا ال م" بعمل إعادة اجراءات وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق، حكمها المتقدم بشأنهم بالسجن 15 عاما.