اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 يناير 2023 05:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرى: إزالة 71 ألفا و 973 مخالفة على النيل منذ يناير 2015

الإثنين، 09 يناير 2023 05:00 ص
الرى: إزالة 71 ألفا و 973 مخالفة على النيل منذ يناير 2015 تعديات على النيل
‎كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل، أن إجمالى ما تم إزالته من تعديات على النهر بلغ نحو 71 ألفا و 973 مخالفة منذ يناير 2015، بمساحة 10 ملايين متر مربع، من إجمالى 176 ألفا و 935 مخالفة.
 
‎واستعرض قطاع حماية النيل موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، وتكليف قيادات القطاع فى المحافظات بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات.
 
‎الجدير بالذكر أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة .
 
‎يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الاشراف و متابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا كافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.
 

وزارة الرى

نهر النيل

التعديات على النيل

مخالفات كبيرة

الرى



الموضوعات المتعلقة

"الرى": إزالة تعديات على النيل بمساحة 10 ملايين متر مربع منذ 2015

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 04:00 ص

الرى تشن حملة لتنفيذ 8 قرارات إزالة تعديات على النيل فى أسيوط

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 11:35 ص

الرى: حملة إزالة مكبرة بالقاهرة لإزالة تعديات على النيل بمساحة 13 ألف متر

الأربعاء، 27 يوليو 2022 09:40 ص

الرى تشن حملة لإزالة 7 تعديات على النيل فى سوهاج

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:50 م

الرى: تركيب 254 محطة لرصد ومراقبة التعديات على النيل بالأقمار الصناعية

الإثنين، 04 أبريل 2022 07:00 ص

حملة لإزالة التعديات على النيل والمجارى المائية وأملاك الري فى سوهاج.. صور

السبت، 12 فبراير 2022 01:53 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة