وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عبد اللطيف رشيد، في بغداد، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، لبحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق بشكل عام ومن ضمنها أوضاع إقليم كردستان.

وأكد رشيد ضرورة دعم البرنامج الوزاري للحكومة لضمان تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين بما يحقق طموحاتهم في العيش الكريم.. مشددا على الإسراع في إقرار الموازنة للبدء بالعمل الجدي في إنجاز المشاريع التي من شأنها تعزيز البنية التحتية لجميع المحافظات، مع دعم القطاع الخاص ليكون عاملا مساعدا في تعزيز الاقتصاد، وخاصة بعد الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي يمر به العراق.

على صعيد آخر، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، إن بلاده تجاوزت أزماتها وتتطلع للنهوض بواقعها في مجالات التنمية والاقتصاد.

وأكد المندلاوي - خلال مشاركته في الاجتماع العام للجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي يقام في ولاية أنطاليا بتركيا - أن العراق استطاع التغلب على مشاكله الأمنية وأصبح اليوم أقوى بعد انتصاره على الإرهاب.

وأضاف المندلاوي، أن مجلس النواب العراقي قطع شوطا كبيرا في تجاوز الأزمات السياسية وبصدد إقرار التشريعات الضرورية والمهمة، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للنهوض بواقعة على المستويات كافة، ولا سيما في مجالات التنمية والاقتصاد.