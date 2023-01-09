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الرئيس السيسي مرحبا بالمذيعة مريم حسن: "مصر فيها كل المواهب"

الإثنين، 09 يناير 2023 01:09 م
الرئيس السيسي مرحبا بالمذيعة مريم حسن: "مصر فيها كل المواهب" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمذيعة مريم حسن الفائزة فى برنامج اكتشاف المواهب "الدوم"، والتي قدمت مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلا: "مش هنسي ارحب بيكي وبسنك الصغير ده والموهبة دي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: "أنا عايز أقول من خلالك.. اتكلمنا أنه في مصر كل اللى إحنا بتمناه.. إحنا محتاجين نوصله.. وفيه مبادرات وآليات لو عاوزين نجيب حد بيلعب كرة قدم هنلاقي.. أو موهوب وبيقول شعر عظيم هنلاقي.. أو بيكتب روايات عظيمة هنلاقي.. وكل حاجة موجودة في الـ 104 ملايين.. ومريم مثال لده".

 


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