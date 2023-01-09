الرئيس السيسى يشكر التحالف الوطنى للعمل الأهلى ويشيد بجهود المجتمع المدنى التنموى (إنفوجراف)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لجمعيات المجتمع الأهلي العاملة داخل مصر، قائلا: "أوجه التحية والتقدير للجمعيات الأهلية.. ومش اللى جوه التحالف بس.. كل الكيانات التي تعمل في العمل الأهلي.. باسمي واسم المصريين.. اشكركم وإحنا محتاجين هذا الدور".

ربنا يوفقكم وسعيد بيكم.. انتوا نماذج من كتير شغالين على التمكين الاقتصادى

بشكركم فى التحالف علشان النجاح.. بقيتوا مثال ونموذج للناس

بتشتغلوا وتشوفوا الأمل وده حاجة تفرحنا وأتمنى لكم التفوق والتوفيق

تحية وتقدير للجمعيات الأهلية ومش اللى جوه التحالف الوطنى بس

أشكر كل كيانات العمل الأهلى باسمى واسم المصريين وإحنا محتاجين الدور ده

مؤسسة المجتمع المدنى ممكن تقوم بدور الحكومة مش بتعمله بنفس الكفاءة والاحتراف

عندنا 50 ألف جمعية والتحالف يحتاج انضمام مزيد من الكيانات

شُفنا أثر الحشد والتنسيق والحقيقة الجهد المنسق واضح جدا السنة دى

لازم نشكر كل المساهمين من مصر أو خارجها على دعم كل إنسان عنده قدرة يساعد الناس

الأرقام اللى اتقالت (10 مليارات) دى أموال متبرعين وربنا يوجه لكم الخير ومحتاجين زيادة

قلنا 2022 عام المجتمع المدنى بس بصراحة ظروف 2023 محتاجة جهد أكتر

الأزمة اللى بنتكلم عليها حاليا أزمة كبيرة وتداعياتها على كل دول العالم

التحالف اشتغل بهمة وضغط خلال 2022 وأتصور إن الجهد محتاج يتضاعف خلال 2023

الحكومة قالت يا دكتور مصطفى هتقدم 23 مليار جنيه وأدعو الجميع للمساهمة أكتر

من جانبنا كحكومة أو صندوق تحيا مصر وباقى الصناديق نرفع الرقم أكتر من كده

مش عايز أقول رقم محدد علشان المساهمين يزوّدوا والحكومة تبذل جهد معانا