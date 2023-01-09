اليوم السابع
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الدرجة الثالثة مكيفة.. السكة الحديد تشغل خدمات لأول مرة.. التفاصيل

الإثنين، 09 يناير 2023 02:00 م
الدرجة الثالثة مكيفة.. السكة الحديد تشغل خدمات لأول مرة.. التفاصيل محطة قطار
كتب ــ سيد الخلفاوى

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شغلت السكة الحديد عربات درجة ثالثة مكيفة لأول مرة على عدد من الخطوط، وذلك بعد استيراد هذه العربات من المجر، حيث كانت تعاقدت الهيئة على استيراد 850 عربة مكيفة من المجر، منها 500 عربة درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و 180 عربة درجة ثانية فاخرة و 90 عربة درجة أولى فاخرة و 80 عربة بوفيه مكيفة، بالاضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية. 
 
وشغلت السكك الحديدية، عربات درجة ثالثة مكيفة علي خطي القاهرة / المنصورة والاسكندرية / المنصورة، وذلك فى إطار التطوير المستمر الذى تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير أفضل خدمات السكة الحديد للعمل على راحة الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة.
 
كما شغلت الهيئة، عربات درجة ثالثة مكيفة علي خطي القاهرة /بورسعيد، والاسكندرية /بورسعيد، و ذلك مع بداية العام الجديد وفي ظل التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير سبل الراحة اللركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة. 
 
وبدأت السكة الحديد، تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة (ثالثة مكيفة) بين محطتي المنيا / سوهاج والعكس، وذلك فى إطار حرص وزارة النقل المتمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.  
 
وأكدت هيئة السكة الحديد استمرار تشغيل الخدمة الجديدة بعربات ثالثة مكيفة لخدمة ركاب محافظات الوجه البحرى والتي بدأت من يوم السبت الموافق 17 / 12 / 2022. 
 
 

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