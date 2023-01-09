الداخلية تضبط 1073 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1073) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (29) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (5,562 طن أرز أبيض "عينى").

كما أسفرت الحملات عن ضبط (5) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (109٬425 طن أرز شعير "عينى") ، (71) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (185٬592 طن أرز شعير "مستندى") ، ضبط (4) قضايا غش أعلاف غير صالح للإستخدام "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (7,500 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، ضبط (5) قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (114٬500 طن أعلاف حيوانية "عينى").

كما تم ضبط قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (3500 عبوة سجائر – 1405 عبوة معسل) ، وكذا ضبط (450) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت (6٬260 طن دقيق أبيض "عينى" – 2٬070 طن "مواد غذائية متنوعة" –10 طن أسمدة زراعية "عينى" – 20 طن "أسمنت" – 2248 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (299) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (8 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 102 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 106 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –83 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (16٬850 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") ، وكذا ضبط (18) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (2٬250 طن سكر "تموينى" - 177100 لتر مواد بترولية "عينى" - 12 بطاقة تموينية ذكية - 2٬500 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى").. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (329,559 طن "مستندى – عينى") أبرزها (16٬850 طن دقيق بلدى "مستندى" - 1٬550 طن دقيق بلدى "عينى" - 6٬260 طن دقيق أبيض "عينى" – 5٬562 طن أرز أبيض "عينى" - 109٬425 طن أرز شعير "عينى" –185٬592 طن أرز شعير "مستندى" – 2٬070 طن " مواد غذائية متنوعة" -2٬250 طن سكر تموينى"عينى" –177100 لتر مواد بترولية "عينى" – 5748 عبوة سجائر - 1405 عبوة معسل – 12 بطاقة تموينية ذكية – 122 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 2٬500 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" – 10 طن أسمدة زراعية "عينى" – 20 طن أسمنت).

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى.. بمحافظة القليوبية) .. لتصرفه فى كميه قدرها (7٬700 طن دقيق بلدى مدعم) ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية.. بمحافظة المنوفية) .. وبحوزته كميه قدرها (10 طن أسمدة زراعية) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء .. بمحافظة المنوفية) .. وبحوزته كميه قدرها (10 طن مواد بناء "أسمنت") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة مواد البناء .. بمحافظة قنا) .. وبحوزته كميه قدرها (10 طن مواد بناء "أسمنت") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخبز سياحى .. بمحافظة القليوبية) .. وبحوزته كميه قدرها (1٬250 طن دقيق بلدى مدعم قام بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وإستخدامها فى عملية التصنيع مستولياً على الدعم المقرر – 12 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين قام بتجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لهم لحسابه الشخصى).

وفى إطار رصد ومتابعة ظاهرة الإتجار بالمواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الرسمى فقد إضطلعت الإدارة العامة بالإشتراك مع مديريتى أمن "دمياط والسويس" بحملة "نوعية مكانية" على محطات تموين السيارات.. أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بإجمالى مضبوطات (177100) لتر (سولار - بنزين "عينى").

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (76) قضية بمضبوطات بلغت (295,017 طن أرز شعير "مستندى – عينى") وضبط (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.. بمحافظة القليوبية) .. وبحوزته كمية قدرها (2,700 طن " لحوم مجمدة - مقطعات دواجن ") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.. بمحافظة القليوبية) .. وبحوزته كمية قدرها (2,855 طن "زيت طعام - مسلى") بدون مستندات مجهول المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، و ضبط (مالك مخزن لتجارة الأعلاف والأسمدة الزراعية.. بمحافظة سوهاج) .. وبحوزته كمية قدرها (5 طن أسمدة زراعية"سماد فوسفات"– 500 كيلو جرام أعلاف حيوانية) بدون مستندات ومجهولة المصدر ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية والحيوانية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزراعين والمربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (50) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (5748 عبوة "سجائر" – 1405 عبوة "معسل").