اليوم السابع
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الحبس 3 سنوات لطالب ثانوى بتهمة الشروع فى قتل زميله بالشرقية

الإثنين، 09 يناير 2023 02:09 م
الحبس 3 سنوات لطالب ثانوى بتهمة الشروع فى قتل زميله بالشرقية محكمة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قضت محكمة أحداث ديرب نجم بالشرقية، المنعقدة بمحكمة جنح مستأنف ديرب نجم، اليوم، بمعاقبة طالب بالصف الأول الثانوي خدمات، متهم بالشروع في قتل زميله بعدما تعدى المتهم على المجني عليه وتسبب في إصابته بنزيف بالمخ وتوقف بعضلة القلب، وذلك داخل لجنة امتحاناتهما بمدرسة السادات الثانوية في ديرب نجم، بالحبس لمدة 3 سنوات.
 
كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى التيسير بوصول الطالب محمد ا ي ال، 15 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي العام (خدمات)، مقيم في مركز ديرب نجم، مصابًا بتوقف بعضلة القلب بعد إدعاء إصابته في الرأس على يد زميل له داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة خدمات في مدرسة السادات الثانوية بمركز ديرب نجم، وتم عمل إنعاش قلب رئوي للطالب المصاب.
 
بالانتقال والفحص تبين من تحريات المباحث الجنائية في مركز ديرب نجم حدوث مشادة بين المجني عليه وزميله المدعو محمد س، 15 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي العام (خدمات) في مدرسة السادات الثانوية بمركز ديرب نجم، تطورت إلى اعتداء الأخير عليه وإصابته.
 
تم ضبط الطالب المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5442 جنح مركز ديرب نجم لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة أحداث ديرب نجم بتهمة الشروع في قتل المجني عليه.

 


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