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التعليم تعلن ضوابط وشروط مسابقة الرياضيات لطلاب المدارس.. التفاصيل

الإثنين، 09 يناير 2023 06:50 م
التعليم تعلن ضوابط وشروط مسابقة الرياضيات لطلاب المدارس.. التفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطاباً إلى المديريات التعليمية، بشأن اشتراك طلاب المدارس الثانوية وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM في مسابقة الرياضيات بعنوان" الرياضيات في كل مكان " والتي تشرف عليها أكاديمية البحث العلمي، والتكنولوجيا، بمناسبة اليوم العالمي للرياضيات والذي يهدف إلي التعريف بدور الرياضيات الكبير والمتنامي في الحياة والاحتفاء بهذا النشاط الإنساني الذي يمارسه البشر منذ عشرات الآلاف من السنين وستحتفي الشعوب في كل أنحاء العالم بهذا اليوم من خلال أنشطة إبداعية ومحاضرات تعريفية وأحداث احتفالية.

وطالبت الوزارة المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الإعلان عن تلك المسابقة وتنفيذ قواعد التقدم للمشاركين بها من طلاب المدارس الثانوية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ممن تنطبق عليهم الشروط علي أن يرسل المقال الخاص بكل متسابق أو متسابقة مرفق به صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للمتسابق أو المتسابقة علي البريد الإلكتروني التالي:

Osama.i.marzouk@gmail.com

وذلك في موعد قصاه يوم 31 يناير الجارى لتلقى المقالات المشاركة بالمسابقة.

 

وحددت الوزارة الشروط ونظام المسابقة:

يتقدم المتسابق أو المتسابقة بمقال باللغة العربية لا يقل عن ألف كلمة ولا يزيد عن الفى كلمة موضوعه هو أحد استخدامات الرياضيات في الحياة اليومية.

يسمح بالمشاركة بمقال واحد لكل متسابق.

لا يقل عمر المتسابق عن 15 عاما ولا يزيد عن 20 عاماً.

يرسل المقال علي العنوان الالكتروني في موعد أقصاه 31 يناير 2023 م ويرفق به صورة من بطاقة

الرقم القومي أو شهادة الميلاد للمتسابق/ المتسابقة.

تقيم لجنة متخصصة المقالات المقدمة وتختار الفائزين ، وذلك علي أساس دقة المعلومات وصحتها، والأصالة ، وسلامة اللغة والأسلوب.

تعلن أسماء الفائزين يوم 14 مارس 2023 م في الاحتفالية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والجوائز: تمنح 3 جوائز مالية بواقع 2000 جنيه لكل فائز وشهادة من الاكاديمية.


التربية والتعليم

مسابقة الرياضيات

الرياضيات فى كل مكان

شروط مسابقة الرياضيات



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