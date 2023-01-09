الإسماعيلية ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال الأمطار وتقلبات الطقس اليوم

كتب - السيد فلاح

أعلنت محافظة الإسماعيلية، حالة الطوارئ اليوم، بعد إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تمركز السحب الرعدية الممطرة على المحافظة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، على مدار اليوم.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن شرق البلاد على موعد مع الأمطار الرعدية بمدن القناة، ومن المتوقع أن تؤثر على مناطق من سيناء مع تقدم الوقت، مع استمرار سقوط الأمطار على شرق القاهرة ومحافظة الشرقية.

ووجّه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، برفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى وربط كافة غرف العمليات في المراكز والأحياء والمدن بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، للتدخل حال وقوع أي طارئ.

وأعلن الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، عدم تعطيل الدراسة اليوم الإثنين، وانتظامها، مؤكدًا جاهزية جميع لجان مدارس محافظة الإسماعيلية على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، واستقبال طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم الإثنين، ووفق الجداول المعلنة بكل مدرسة وعلى الموقع الخاص بالمديرية وبكل إدارة تعليمية.

وشهدت بعض المناطق بمحافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، كما شهد طريق "الإسماعيلية- القاهرة الصحراوى" هطول الأمطار بكثافة كبيرة مما أدى بطيء حركة السير على الطريق بسبب سقوط الأمطار الغزيرة.

وشهدت إحدي حارات كوبرى الشارع الجديد بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، هبوط جزئي مفاجئ، أعقبه تحويل المسار، لحين الانتهاء من ترميمه، وعلي الفور توجه رئيس مدينة فايد لمكان الهبوط، كما جري التجهيز لعمل إنارة اضافية للطريق مع تأمين عناصر من مرور الإسماعيلية لتامين الطريق وعمل تحويلة بعيدة عن الهبوط الارضى.

وأعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن أنتشار كامل لكافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى، وسيارات التدخل السريع، والسيارات المدمجة، في أماكن التمركز في الشوارع والميادين، على مستوى محافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر قد تحدث.

وأكد رئيس "مياه القناة" عن إعلان حالة الطوارئ، مؤكداً إن هناك فرق طوارئ من مهندسي ومشرفي وعمال الشركة تم تدريبهم علي كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول أو أي أزمات، بالإضافة الي المتابعة علي شبكات الصرف الصحي وخطوط مياه الشرب والمحطات الرفع، مستوى في قطاعات ومناطق إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وقال رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب القناة، إنه تم التأكد من جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي للتعامل مع المواقف الطارئة، لافتًا إلى أن هناك متابعته المستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات والمناطق بمحافظات القناة الثلاث، وتمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة الي مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي تمتلئ بالمياه، مع توفير كل الإمكانات، والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، عن توفير عدد من الطلمبات الكوبوتا للدفع بها في المناطق الساخنة، فضلًا عن جاهزية سيارات الكسح، وشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، وذلك بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث حال سقوط أمطار أو سيول قد تحدث.