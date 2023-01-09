وقالت شميد- في تصريح، اليوم الاثنين، إن إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة لا يعني أن هناك توافقا أوروبيا مع روسيا، مشيرة إلى أنه من المنطقي أن تظل روسيا عضوًا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأوضحت شميد أن منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا هي المنظمة الأمنية الوحيدة التي يجلس فيها كل طرف مهم لهيكل الأمن الأوروبي حول طاولة واحدة.

وكان وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، قد دعا إلى استبعاد موسكو من عضوية المنظمة؛ بسبب العملية العسكرية الروسية على بلاده.

ونوفمبر الماضى، أعلنت أوكرانيا، مقاطعة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بسبب عدم قدرتها على استبعاد أو تعليق صلاحيات روسيا.