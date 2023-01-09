وقال المتحدث باسم المفوضية جيريمى لورانس - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - إن المفوضية والوحدة المعنية بمقرري حقوق الإنسان، تتابعان القضية عن كثب وأصدرا بيانا أشارا فيه إلى مخاوفهما، مشيرا إلى أن القضية أثيرت في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة .

وأضاف لورانس أن التهم الموجهة إلى أليس بيالياتسكى كانت بموجب المادة 228 من القانون الجنائي فيما يتعلق بتمويل أعمال جماعية تنتهك النظام العام، لافتا إلى أن المكتب يتابع القضية عن كثب.

ودعا المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان إلى ضرورة إسقاط التهم وإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص من السجن، واصفا هذه الاعتقالات بالتعسفية، وأن الاتهامات تحمل فى طياتها دوافع سياسية.

بدورها، نقلت مديرة دائرة الأمم المتحدة للإعلام فى جنيف، أليساندرا فيلوتشى، عن المتحدث باسم الأمين العام قوله: إن الوضع في بيلاروسيا يمثل تطورا مقلقا للغاية.

