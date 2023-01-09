الأمطار تضرب البحيرة ورفع حالة الاستنفار لمواجهة سوء أحوال الطقس.. صور

شهدت محافظة البحيرة منذ قليل حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار على معظم المدن والمراكز خاصة المناطق الساحلية، ولم يؤثر سوء حالة الطقس على الحركة التجارية بشكل كبير وسط انسياب مرورى بكافة الشوارع والميادين، فيما كثفت الأجهزة التنفيذية من استعدادها لمواجهة أى طارئ بالتزامن مع تقلبات الأحوال الجوية وهطول الامطار الغزيرة.

من جانبه شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة وبجميع القطاعات ومتابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والمعديات وصفايات الأمطار.

مؤكدة على استنفار كافة الجهود للتنسيق بين جميع الجهات كل فى موقعة لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة مع استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقى كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أن المحافظة استعدت لموسم الشتاء وتم الدفع بأكثر من 1600 معدة وطاقم فنى لمجابهة ومواجهة الأمطار والتدخل الفورى والسريع للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة من خلال فرق وأطقم مدربة على أعلى مستوى لمواجهة الأزمات.

مشيرة إلى مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعى ومناسيب الترع والمصارف.

وكذلك مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعى.

وتضمنت خطة الاستعدادات أيضا مراجعة المبانى الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.