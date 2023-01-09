الأمطار تتساقط على كافة أنحاء سيناء وسيارات شفط المياه تزيل التراكمات.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

تعرضت كافة مناطق سيناء شمالا وجنوبا لسقوط أمطار متوسطة أدت لجريان المياه فى الوديان بالمناطق والمنحدرات الجبلية، وسارعت كاسحات مجالس المدن للتخلص منها دون تلقي أي شكاوى بوقوع حوادث.



أعلن مجلس مدينة العريش ان فريق عمل ميدانى بقيادة أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش يتابعون قيام المعدات بنزح المياه المتجمعة فى برك بالشوارك وفتح الشوارع وتسيير حركة المرور بالاشتراك مع شركة المياه والصرف الصحي والحماية المدنية، وتم الدفع بكافة المعدات والأفراد المنوطة بالعمل خلال فصل الشتاء وتقسيم العمل بالمدينة إلى ثلاث قطاعات من شرق المدينة ووسط المدينة وغرب المدينة وتحديد المعدات والأفراد المنوطة بالأعمال بتلك القطاعات بالاشتراك الفعال مع شركة المياه والصرف الصحي والحماية المدنية بالعريش فى حالة اى طارئ، وانعقاد غرفة العمليات لتلقى أى شكاوى من المواطنين.



ووجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء او محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.



وسبق وأعلن أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، الانتهاء من الأعمال النهائية لتطهير غرف الأمطار، لافتا أن غرف تصريف الأمطار بالعريش تعمل علي ثلاث محاور منها علي مجري الوادي ومنها علي البحر مباشرة والاخيره علي شبكة الصرف الصحي، تخفيفا علي الشبكة الرئيسية للصرف الصحي ، وبلغ عدد الغرف التى تم تطهيرها 245 غرفة بمناطق الخدمات ووسط المدينة .



وكانت شركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء اعلنت انه في إطار قيام الشركة بدورها في مواجهة الأزمات والطوارئ، تم رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ وتفعيل خطة الأزمات والطوارئ، للسيطرة التامة على المدينة من خلال 13 معدة أنواع مختلفة مجهزة بأحدث التقنيات والأطقم الفنية.



وأن جميع المحطات بحالة جيدة وعلى اقصى درجات الاستعداد والجاهزية من مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع، وأن الشركة تعمل على المتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



وأهابت الشركة بجميع المواطنين بتقديم الدعم من خلال الإبلاغ عن المناطق أو الشوارع عند تراكم مياه الأمطار بالاتصال على الخط الساخن 125 أو التواصل مع مسئولي الطوارئ بالشركة حتى يتم تداركها سريعا.







اثر المطر بالعريش



التخلص من اثار المطر



جانب من اعمال التخلص من اثار الامطار



رفع اثار المياه بالعريش



شوارع العريش اليوم



مياه الامطار تكون برك بالعريش



نزح المياه من شوارع العريش



