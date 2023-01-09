اليوم السابع
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افتتاح معرض "أهلا رمضان" جديد فى مدينة البياضية شرق محافظة الأقصر.. صور

الإثنين، 09 يناير 2023 03:25 م
افتتاح معرض "أهلا رمضان" جديد فى مدينة البياضية شرق محافظة الأقصر.. صور جانب من المعرض
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، افتتاح معرض جديد من معارض أهلا رمضان لتوفير سلع ومنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين فى مدينة البياضية، وهو المعرض الثالث الذي يتم افتتاحه بعد معرضين فى مدينة الأقصر ومدينة إسنا، وذلك تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، والمحاسب صلاح فتحي خليل، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، أنه تم افتتاح معرض جديد بمدينة البياضية، وذلك ضمن خطط افتتاح عدد 9 معارض على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر تضمن معرض ببندر الأقصر بشارع المحطة، وعدد 2 معرض بمركز إسنا بشوارع السوق الحضرى وأحمد عرابى، ومعرض بمركز أرمنت بشارع المستشفى، ومعرض بمركز الزينية بشارع الوحدة المحلية، ومعرض بمركز البياضية بشارع مجلس المدينة، ومعرض بمركز القرنة بجزيرة البعيرات، وعدد 2 معرض بمركز الطود بشوارع مجلس المدينة والوحدة المحلية بالبعيرات، مضيفا أن كافة المعارض تقدم سلع غذائية وغير غذائية بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30%.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه بجانب تلك المعارض يوجد 20 فرع لمشروع جمعيتى، و11 منفذ أمان، و4 منافذ ثابتة الخدمة الوطنية، و7 منافذ متنقلة الخدمة الوطنية، و14 منفذ ثابت المنطقة الجنوبية، ومنفذ متنقل المنطقة الجنوبية، و5 قوافل متنقلة بدائرة المحافظة، حيث تتوافر بها جميعا كافة السلع الغذائية بالأسعار المعلنة للجمهور.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، إن خطة وزارة التموين في هذا الشأن تعمل على زيادة المعروض من كافة السلع بكافة المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة المصرية ومشروع جمعيتي المنتشر بأرجاء المحافظة بالأسعار العادلة والمخفضة، وكذلك تنفيذ افتتاحات متتالية لمعارض «أهلاً رمضان - ضد الغلاء» ، بمدينة البياضية والقرنة وأرمنت وإسنا، وكافة أرجاء المحافظة، وذلك بالاشتراك مع الغرفة التجارية بالأقصر، وكبار التجار والسلاسل التجارية الكبرى، وتجهيز قوافل سيارات متنقلة تجوب القرى والمدن ومشاركة مشروع عربيتي التابع للوزارة.

المنتجات الغذائية في معرض أهلا رمضان
المنتجات الغذائية في معرض أهلا رمضان

 

توفير كافة السلع بمعارض أهلا رمضان
توفير كافة السلع بمعارض أهلا رمضان

 

 

جانب معرض أهلا رمضان بالبياضية
جانب معرض أهلا رمضان بالبياضية

 

 

معرض اهلا رمضان بالبياضية
معرض اهلا رمضان بالبياضية

 


 


 


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