افتتاح معارض السلع الغذائية فى مطروح بخصومات 20%.. صور

كتب - أحمد الزغبي

شهدت محافظة مطروح، افتتاح فعاليات معرض "أهلا رمضان" لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، والسلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات بتخفيضات تصل لـ20%، وذلك بمقر المعرض اللوجيستي أول طريق السلوم بمدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والنائب جمال الشورى، والعمدة خير الله رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح، وجمال حماد ممثل عن الغرفة التجارية بمحافظة مطروح، وسط توافد أعداد كبيرة من المواطنين بالمعرض، الذين أقبلوا على شراء السلع.

حيث تفقد محافظ مطروح لأقسام المعرض من السلع الغذائية والخضروات والفاكهة المعروضة والمعلن أسعارها والتخفيضات عليها مع التأكد من جودتها واستمع إلى أراء عدد من المواطنين خلال أقبالهم على الشراء من المعروض من السلع، مشددًا على استمرارية التزام التجار بالأسعار المخفضة للسلع عن مثيلاتها في الاسواق مع ضرورة الاستمرارية بما يواكب جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتواجد الإشراف والمتابعة على المعرض من خلال مديرية التموين ومندوب من المحافظة، والتأكد من توافر السلع الاساسية باستمرار مع تعويض المباع منها، والالتزام بنسبة التخفيض طيلة فترة عمل المعرض التى تستمر حتى أخر شهر رمضان تيسيرا على المواطنين.

كما وجة محافظ مطروح، مديرية التموين والغرفة التجارية بتجهيز ودفع سيارات سلع غذائية مخفضة للقرى ومراكز ونجوع المحافظة لضمان وصول معارض أهلا رمضان لكافة المواطنين في كافة المراكز والقرى.

وعلي صعيد آخر، أفتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ـعمال تطوير وحدة العناية المركزة بمستشفى رأس الحكمة بالتعاون بين محافظة مطروح وشركة Apex للبترول،بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور طارق الكاسح مدير المستشفى ، وعدد من اهالي رأس الحكمة.

واعلنت محافظة مطروح، أن مستشفى رأس الحكمة المركزى تم دعمها بعدد من أسرة العناية المركزة مزودة بأجهزة cpr ( جهاز الأنعاش القلبي والرئوى ) والمونتور والمراتب الهوائية وتزويد المستشفى بجهاز أشعة مقطعية وأجهزة شفط كالتالى 3 أسره عناية مركزة ،وجهازين تنفس صناعي، وكذلك و6 جهاز متابعه مريض "المونيتور" و6 مراتب هوائية، و4 جهاز شفاط .



افتتاح معارض السلع الغذائية بمطروح (2)



افتتاح معارض السلع الغذائية بمطروح (3)



افتتاح معارض السلع الغذائية بمطروح (1)



