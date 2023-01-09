افتتاح متاجر معفاة من الرسوم الجمركية للدبلوماسيين فى روسيا

وكالات

قال ناطق باسم الإدارة العامة لخدمات السلك الدبلوماسي (UPDK) بوزارة الخارجية الروسية إن العمل جار لافتتاح متاجر معفاة من الرسوم الجمركية للدبلوماسيين في موسكو وبطرسبرج.

وحسب موقع روسيا اليوم، أوضح أن العمل جار على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الروسي "بشأن تنظيم التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية للبعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية ومكاتب تمثيليات المنظمات الدولية في روسيا، وكذلك أعضاء الطاقم الدبلوماسي للبعثات الدبلوماسية والمسؤولين القنصليين وأفراد عائلاتهم الذين يقيمون في روسيا معهم، والموظفين في البعثات الدبلوماسية الدولية."

وفقا لهذه الوثيقة، سيتم تحديد أسعار البضائع في المتاجر بالروبل والدولار واليورو. ولن يكون من الممكن الدخول إلى المتجر إلا بعد تقديم المستندات التي تثبت الاعتماد لدى وزارة الشؤون الخارجية في روسيا.

وتقضي عمليات الشراء عبر هذه المتاجر بإصدار شيك للدبلوماسيين بإشارة Duty Free، قد يحتوي أيضا على معلومات حول المشتري.

كما أوضح ناطق باسم الإدارة العامة لخدمات السلك الدبلوماسي (UPDK) لوكالة "نوفوستي" الروسية سيتم اختيار مشغلي الأسواق الحرة بناء على نتائج المناقصة، مع الإشارة إلى مجموعة البضائع التي ستباع في المتاجر. وأوضح كذلك أن من الخطاء اعتبار تلك المتاجر إحياء لمتاجر "بيريوزكا" التي تعود إلى العهد السوفيتي، والتي كان يمكن أن يزورها المواطنون السوفييت، جنبا إلى جنب مع الأجانب، مع شرط أن تتوفر لديهم شيكات (قسائم) صادرة عن مؤسسة Vneshposyltorg السوفيتية.