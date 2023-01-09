اليوم السابع
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استمرار فعاليات برنامج الفوج السادس لقطار الشباب بمحافظة أسوان.. صور

الإثنين، 09 يناير 2023 02:14 م
استمرار فعاليات برنامج الفوج السادس لقطار الشباب بمحافظة أسوان.. صور زيارة معبد فيلة
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بأسوان، برنامج وفعاليات الفوج السادس لقطار الشباب لعدد 490 شابا وفتاة المشاركين بالفوج السادس لقطار الشباب خلال الفترة من 31 ديسمبر 2022 إلي 5 يناير 2023، بتوجيهات الدكتور ناصر سليم وكيل الوزارة بأسوان والسيدة أفراح سيد وكيل المديرية للشباب والسيد زياد يس مدير عام الإدارة العامة للشباب.
 
شمل البرنامج السياحي زيارة متحف النوبة ومتحف النيل ومعبد فيلة والسد العالي ورمز الصداقة وجزيرة النباتات والقرية النوبية (بيت الحاجة حسنة) وتضمن البرنامج عدد من الجولات الحرة والسوق السياحى.
 
جدير بالذكر، أن هدف الوزارة من قطار الشباب أن الوزارة تعكف في برامجها على زيادة الولاء والانتماء لدي الشباب المصري ومعرفة بلدهم بشكل اكبر مع ربط الماضي بالحاضر، لأنهم هم المستقبل وعماد هذه الأمة.
 
فوج قطار الشباب فى السد العالى
فوج قطار الشباب فى السد العالى

جولة قطار الشباب فى المركز الثقافى الأفريقى
جولة قطار الشباب فى المركز الثقافى الأفريقى

فوج الشباب فى رمز الصداقة بالسد العالى
فوج الشباب فى رمز الصداقة بالسد العالى

زيارة الأماكن الأثرية
زيارة الأماكن الأثرية

زيارة معبد فيلة
زيارة معبد فيلة

قطار الشباب فى القرى النوبية
قطار الشباب فى القرى النوبية
 

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