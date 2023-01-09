استمرار فعاليات برنامج الفوج السادس لقطار الشباب بمحافظة أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بأسوان ، برنامج وفعاليات الفوج السادس لقطار الشباب لعدد 490 شابا وفتاة المشاركين بالفوج السادس لقطار الشباب خلال الفترة من 31 ديسمبر 2022 إلي 5 يناير 2023، بتوجيهات الدكتور ناصر سليم وكيل الوزارة بأسوان والسيدة أفراح سيد وكيل المديرية للشباب والسيد زياد يس مدير عام الإدارة العامة للشباب.

شمل البرنامج السياحي زيارة متحف النوبة ومتحف النيل ومعبد فيلة والسد العالي ورمز الصداقة وجزيرة النباتات والقرية النوبية (بيت الحاجة حسنة) وتضمن البرنامج عدد من الجولات الحرة والسوق السياحى.

جدير بالذكر، أن هدف الوزارة من قطار الشباب أن الوزارة تعكف في برامجها على زيادة الولاء والانتماء لدي الشباب المصري ومعرفة بلدهم بشكل اكبر مع ربط الماضي بالحاضر، لأنهم هم المستقبل وعماد هذه الأمة.