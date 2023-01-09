استمرار العمل على إصلاح هبوط جزئيّ بإحدى حارات كوبري فايد في الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية ، بمتابعة وإصلاح الهبوط الجزئي بإحدى حارات كوبري عرندة بمركز ومدينة فايد والذي حدث خلال الساعات الأخيرة من مساء أمس نتيجة هطول الأمطار الغزيرة على الكوبرى.

وفور متابعة حدوث الهبوط، تم إبلاغ نائب رئيس مركز ومدينة فايد ومديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية ومأمور قسم فايد ومسئول إدارة المرور بفايد لاتخاذ اللازم نحو غلق اتجاه الكوبري موضع الفجوة وتحويل المسار للاتجاه الآخر من فرع الكوبري.

وعلى الفور توجه المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية لمعاينة الموقف على الطبيعة وقد تبين أنه يوجد فجوة بالكوبري المزدوج على طريق ترعة السويس بمركز ومدينة فايد، وقد نتجت الفجوة عن الارتفاع والانخفاض المتتالي لمنسوب مياه ترعة السويس بالإضافة إلى هطول الأمطار الغزيرة ليلة أمس مما أدى إلى زيادة هذه الفجوة.

ومن جانبه أفاد "الشيمي" أنه جار استمرار إصلاح الفجوة وحل المشكلة نهائيًا من قِبل مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية وذلك بعمل بلاطة انتقالية للكوبري علاوة على صيانة التكاسي المحيطة بأكتاف الكوبري وسيتم الانتهاء من الأعمال خلال 48 ساعة.