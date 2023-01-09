استطلاع لـ"يوجوف": تراجع شعبية الأمير هارى بين الجمهور البريطانى لأدنى مستوى

كتبت رباب فتحى

أظهر استطلاع جديد للرأي أن شعبية الأمير هاري بين الجمهور البريطاني تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكشف استطلاع أجرته منظمة "يوجوف" البريطانية والذى استطلع آراء أكثر من 1600 بالغ بين 5 و 6 يناير ، أن صافي نسبة التفضيل للدوق الآن تصل إلى -38.

اعترف ما يقرب من ثلثي الذين شملهم الاستطلاع (64 في المائة) بأن لديهم وجهة نظر سلبية عن الدوق ، في حين انخفض دعمه بين الفئة العمرية 18-24 إلى أدنى درجة له على الإطلاق.

وأوضحت الصحيفة أن الخلاف العلني بين الدوق وقصر باكنجهام قد أضاف الوقود إلى النار أيضًا ، حيث ارتفع أولئك الذين أبلغوا عن وجهات النظر السلبية بستة نقاط مئوية منذ مايو. أكثر من ربع المستطلعين (26 في المائة) ينظرون إلى هاري نظرة إيجابية.

وأشارت الصحيفة إلى أن شعبية هاري وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند +70 في عام 2017 ، قبل عام واحد فقط من زواجه من ميجان ماركل في قلعة وندسور ، وفقًا لمؤسسة "يوجوف".

وتراجع الرأي العام حول الدوق باستمرار على مدى السنوات الست الماضية ، مع وجود استطلاعات سلبية لهاري أكثر من إيجابية منذ نهاية عام 2021 - العام الذي أجرى فيه مقابلة مع أوبرا وينفري.

كان هناك أيضًا انخفاض ملحوظ في تفضيل هاري منذ أن بدأ هجومه الإعلامي في أواخر العام الماضي بعد الإعلان عن مذكراته المفاجئة ، سبير.

انخفض الدعم المقدم للدوق وزوجته ، ميجان ماركل ، الشهر الماضي بعد أن وجهوا لقصر باكنجهام انتقادات لاذعة خلال سلسلة وثائقية من ستة أجزاء على شبكة "نتفليكس".

وتأتي النتائج قبل إصدار كتاب هاري سبير ، المقرر صدوره يوم الثلاثاء ، والذي أثار ضجة بعد مزاعم بأن أمير ويلز هاجمه جسديًا.