ارتفاع أسعار الفائدة فى أستراليا تقود سوق الإسكان لأدنى مستوى منذ 40 عاما

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن دورة رفع أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الأسترالى تسببت في حدوث أكبر انخفاض في سوق الإسكان منذ أكثر من أربعة عقود.

ويعد الانخفاض بنسبة 8.4٪ بين مايو 2022 ويناير 2023 هو أعمق انخفاض بالمقارنة بأدنى مستوى تم تسجيله والذي يعود تاريخه إلى عام 1980.

وأوضحت الصحيفة أنه يتجاوز الانحدار القياسي السابق بين عامي 2017 و 2019 ، فضلاً عن الانكماش الناجم عن الأزمة المالية العالمية 2007-2008.

وقادت قيم المنازل في سيدني هذا الانخفاض الأخير ، حيث انخفضت بنسبة 13 ٪ من أعلى نقطة لها.

كما انخفضت أسعار بريسبان بنسبة 10٪ بينما انخفضت أسعار المساكن في ملبورن بنسبة 8.6٪ .

وقالت إليزا أوين ، رئيسة قسم الأبحاث في مؤسسة CoreLogic ، إن ارتفاع مديونية الأسر قد يكون قد زاد من حساسية سوق الإسكان لأسعار الفائدة.

وأضافت "الضغوط التضخمية المرتفعة ، إلى جانب زيادة الإنفاق بعد الإغلاق ، أدت أيضًا إلى تآكل مدخرات الأسر ، والتي كان يمكن استخدامها في وديعة قروض المنزل".

وأوضحت أن السوق ربما يعانى أيضًا من "مخلفات" من ارتفاع المبيعات والنشاط في عام 2021 مما ترك فراغًا في الطلب.

واعتبرت الصحيفة أنه من غير المرجح أن يكون السوق قد وصل إلى أدنى مستوياته ، حيث من المرجح أن تستمر زيادة الأسعار النقدية من 3.1٪ في دفع الأسعار إلى الانخفاض في عام 2023.

وقالت أوين: "الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة ستؤدي إلى مزيد من تآكل القدرة على الاقتراض ، ومن المحتمل أن تطيل فترة تراجع الإسكان في البلاد حتى تستقر أسعار الفائدة".

يستمر ضعف أسعار العقارات وارتفاع تكاليف البناء في إلقاء العبء على مشاريع البناء الجديدة ، حيث انخفضت الموافقات على الإسكان بنسبة 9٪ في نوفمبر.

انخفضت موافقات البناء ، وهي المؤشر الرئيسي للنشاط المستقبلي في صناعة البناء ، بنسبة 21.7٪ منذ أغسطس.

وكان الانخفاض في نوفمبر بقيادة قطاع الإسكان الخاص الأكثر تقلباً والذي انخفض بنسبة 22.7٪. وانخفضت الموافقات على منازل القطاع الخاص بنسبة 2.5٪.