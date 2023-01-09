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إصابة 3 أشخاص صدمهم أتوبيس على طريق كورنيش النيل فى العجوزة

الإثنين، 09 يناير 2023 02:06 م
إصابة 3 أشخاص صدمهم أتوبيس على طريق كورنيش النيل فى العجوزة حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 3 أشخاص بعدما صدمهم أتوبيس "ميني باص" على طريق كورنيش النيل بجوار مسرح البالون بمنطقة العجوزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية بكورنيش النيل بمنطقة العجوزة مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء سير اتوبيس "ميني باص" بطريق الكورنيش صدم أشخاص أثناء سيرهم، ونتج عنه إصابة 3 أفراد وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، وألقت قوات الأمن القبض على سائق الأتوبيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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