إصابة 13 طالبة سورية جراء حريق بالمدينة الجامعية فى حلب

وكالات

أصيبت 13 طالبة سورية جراء نشوب حريق ضمن إحدى الغرف في المدينة الجامعية بحلب.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان اليوم إن حريقاً نشب صباح اليوم في غرفة ضمن الوحدة السكنية العاشرة في السكن الجامعي بحلب، وعلى الفور توجهت الدوريات من قسم شرطة الشهباء وفوج إطفاء حلب إلى المكان، وتم إخماد الحريق.

وأشارت الوزارة إلى أنه نتج عن الحريق أضرار مادية وإصابة 13 طالبة، منها حالات اختناق ورضوض بسبب تدافع الطالبات أثناء إخلاء الجناح، حيث تم إسعافهن إلى مشفى حلب الجامعي، وتخريجهن بعد تلقي العلاج اللازم.

ولفتت الوزارة إلى أنه بالتحقيق الأولي الذي قام به قسم شرطة الشهباء تبين أن سبب الحريق هو ماس كهربائي في الغرفة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.