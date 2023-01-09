إصابة 13 طالبة سورية جراء حريق بالمدينة الجامعية فى حلب

وفى سياق أخر، أعرب الخبراء قلقهم بشأن مخاطر زيادة الجوع بين السكان، وعدم وصول المرضى إلى الرعاية الصحية المناسبة وفي الوقت المناسب، على الرغم من الدعم المقدم من المجتمع المدني والمنظمات الدولية والوطنية الأخرى لتوسيع نطاق أنشطة الاستجابة الإنسانية.
وأشار الخبراء إلى تفشي الكوليرا في سوريا منذ سبتمبر من العام الماضي في خضم المعاناة التي سببها أكثر من 11 عاما من الصراع بالإضافة إلى جائحة كوفـيد-19 وأنه اعتبارا من 22 ديسمبر 2022، تم الإبلاغ عن 28,359 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا و522 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 15 حالة وفاة ذات صلة، في الشمال الغربي. كما تتفاقم احتياجات وهشاشة السكان المتضررين في شمال غرب سوريا مع بداية فصل الشتاء، فضلا عن مخاطر السيول والعواصف والدمار الذي يطال الخيام التي تقطنها العائلات".
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