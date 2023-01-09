اليوم السابع
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الإثنين، 09 يناير 2023 10:44 م
أكرم القصاص
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إصابة 13 طالبة سورية جراء حريق بالمدينة الجامعية فى حلب

الإثنين، 09 يناير 2023 10:00 م
إصابة 13 طالبة سورية جراء حريق بالمدينة الجامعية فى حلب حريق - أرشيفية
وكالات

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أصيبت 13 طالبة سورية جراء نشوب حريق ضمن إحدى الغرف في المدينة الجامعية بحلب.
 
وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان اليوم إن حريقاً نشب صباح اليوم في غرفة ضمن الوحدة السكنية العاشرة في السكن الجامعي بحلب، وعلى الفور توجهت الدوريات من قسم شرطة الشهباء وفوج إطفاء حلب إلى المكان، وتم إخماد الحريق.
 
وأشارت الوزارة إلى أنه نتج عن الحريق أضرار مادية وإصابة 13 طالبة، منها حالات اختناق ورضوض بسبب تدافع الطالبات أثناء إخلاء الجناح، حيث تم إسعافهن إلى مشفى حلب الجامعي، وتخريجهن بعد تلقي العلاج اللازم.
 
ولفتت الوزارة إلى أنه بالتحقيق الأولي الذي قام به قسم شرطة الشهباء تبين أن سبب الحريق هو ماس كهربائي في الغرفة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.
 

وفى سياق أخر، أعرب الخبراء قلقهم بشأن مخاطر زيادة الجوع بين السكان، وعدم وصول المرضى إلى الرعاية الصحية المناسبة وفي الوقت المناسب، على الرغم من الدعم المقدم من المجتمع المدني والمنظمات الدولية والوطنية الأخرى لتوسيع نطاق أنشطة الاستجابة الإنسانية.

وأشار الخبراء إلى تفشي الكوليرا في سوريا منذ سبتمبر من العام الماضي في خضم المعاناة التي سببها أكثر من 11 عاما من الصراع بالإضافة إلى جائحة كوفـيد-19 وأنه اعتبارا من 22 ديسمبر 2022، تم الإبلاغ عن 28,359 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا و522 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 15 حالة وفاة ذات صلة، في الشمال الغربي. كما تتفاقم احتياجات وهشاشة السكان المتضررين في شمال غرب سوريا مع بداية فصل الشتاء، فضلا عن مخاطر السيول والعواصف والدمار الذي يطال الخيام التي تقطنها العائلات".

 

 


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