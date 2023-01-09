إحالة متهمين بترويج المواد المخدرة بالتجمع للجنايات

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة متهمين ب ترويج المواد المخدرة بمنطقة التجمع، لمحكمة الجنايات لبدء محاكمتهم عما أسند إليهم، حيث كشفت التحقيقات الأولية، أن متهمين عثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، وزنت 600 جرام من مخدر الهيروين، و400 جرام من مخدر الحشيش، داخل سيارة يمتلكها أحدهم بمنطقة التجمع.

بداية الواقعة كانت بتمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط سيارة ملاكي يستقلها 3 أشخاص، وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، وبسؤالهم أنكروا امتلاكهم للمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.