أمطار خفيفة على مدينة الطور بجنوب سيناء

شهدت محافظة جنوب سيناء الليلة هطول أمطار خفيفة على مدينة طور سيناء وسط سحب وغيوم وانخفاض في درجات الحرارة وفرحة عامرة بين المواطنين بهطول الأمطار.
وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طورسيناء، إن المدينة على استعداد تام بالمعدات الثقيلة لشفط المياه من الشوارع.
وكان قد تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية له اليوم السبت، استعدادات إقامة المهرجان المصرى الإماراتى الثاني لرياضة الهجن والتراث، بمضمار الهجن بمنطقة السفاري بشرم الشيخ.
رافقته الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، القائم بأعمال السكرتير العام، واللواء رماح هاشم، رئيس المدينة، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ لشؤون المحليات.
يشار إلى أن المهرجان برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه محافظة جنوب سيناء، بالتنسيق الاتحاد المصري للهجن بالتعاون بين وزارات "الشباب والرياضة، السياحة، الثقافة، التضامن الاجتماعي" وبالشراكة مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.
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