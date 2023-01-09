اليوم السابع
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أمطار خفيفة على مدينة الطور بجنوب سيناء

الإثنين، 09 يناير 2023 06:36 ص
أمطار خفيفة على مدينة الطور بجنوب سيناء أمطار خفيفة على مدينة طور سيناء
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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شهدت محافظة جنوب سيناء الليلة هطول أمطار خفيفة على مدينة طور سيناء وسط سحب وغيوم وانخفاض في درجات الحرارة وفرحة عامرة بين المواطنين بهطول الأمطار.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طورسيناء، إن المدينة على استعداد تام بالمعدات الثقيلة لشفط المياه من الشوارع.

وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مدن المحافظة استعدادا لموسم السيول واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر تجاه التغييرات المناخية المحتملة في هذه الفترة من العام من تعرض المحافظة إلى سقوط إمطار قد تؤدى إلى حدوث سيول، بالإضافة إلى تنفيذ خطة المحافظة في حصاد مياه السيول واستغلالها في التنمية والتقليل بقدر الإمكان من آثار هذا السيول على المرافق العامة والبنية التحتية للمحافظة.
 
وأصدر المحافظ توجيهاته بتحديد الواجبات والمهام للمديريات ورؤساء المدن والتي شملت تنفيذ خطة متابعة  لتطهير المخرات حتى لا يكون هناك عائق وقت حدوث السيول وربط غرفة عمليات وإدارة الأزمات بكل مدينة مرتبطة بحواسب آلية وأجهزة اتصال حديثة مع غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة الموقف بجميع مدن المحافظة.

وكان قد تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية له اليوم السبت، استعدادات إقامة المهرجان المصرى الإماراتى الثاني لرياضة الهجن والتراث، بمضمار الهجن بمنطقة السفاري بشرم الشيخ.

رافقته الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، القائم بأعمال السكرتير العام، واللواء رماح هاشم، رئيس المدينة، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ لشؤون المحليات.

يشار إلى أن المهرجان برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه محافظة جنوب سيناء، بالتنسيق الاتحاد المصري للهجن بالتعاون بين وزارات "الشباب والرياضة، السياحة، الثقافة، التضامن الاجتماعي" وبالشراكة مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.

 


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أمطار

حاله الطقس بجنوب سيناء

شرم الشيخ



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