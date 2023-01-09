أكرم القصاص: الرئيس السيسى وعد بتقديم دعم مضاعف للتحالف الوطنى للعمل الأهلى

كتب محمد عبد العظيم

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حمل العديد من الأرقام المهمة، مثل استهداف ميزانية 200 مليار جنيه خلال 5 سنوات للتحالف الوطني، وبنك الطعام وتقديم خدمات لـ 25 مليون مواطن، متابعا: "فيه تفاصيل كتيرة وخدمات كتيرة جدا.. ومشروعات مهمة مثل مبادرة "ازرع" ومبادرة "التمكين الاقتصادي".

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية في القناة الأولى: "فكرة التحالف الوطني للعمل الأهلي مهمة جدا وناجحة، من خلال توحيد قاعدة بيانات تمنع التكرار.. والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة جهد التحالف الوطني خلال عام 2023 مراعاة للظروف والأزمة الاقتصادية.. ووعد بتقديم دعم مضاعف من الحكومة ومن المؤسسات المختلفة".

وتابع الكاتب الصحفي أكرم القصاص: "التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي نفسه أعلن عن توسيع نشاطه خلال الفترة المقبلة.. والوكالة الأمريكية للتنمية تحدثت عن 100 عام من الشراكة من مصر.. والتحالف الوطني يصب في اتجاه واحد لتقديم خدمات لكافة الفئات المختلفة".

وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي.

ويقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال مؤسساته الشريكة، ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هام فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا والمتمثلة فى تقديم العينى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادى .

وأطلق التحالف عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التي نظمها التحالف قوافل "ستر وعافية" التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، يشهد مشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.