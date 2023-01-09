"أطفال أصحاء " مبادرة التحالف الوطني لفحص 200 ألف طفل مجانا (فيديو)

كتب:محمد السيد

أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي مبادرة "أطفال اصحاء" لخدمة أبناء المصريين ،حيث تعمل على تنفيذها مؤسسة راعى مصر لتنمية المجتمع بالتعاون مع شركاء الخير.

وتستهدف المبادرة فحص 200 الف طفل بالمجان ،ومن المقرر ان يتم فحص الأطفال من الاسر الأكثر احتياجا في 10 محافظات ،وتنفذ المبادرة عبر قوافل طبية لمؤسسة راعى مصر المنتشرة في المحافظات

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ووجه الشكر إلى نماذج مستفيدة من مبادرة "التمكين الاقتصادي" للتحالف الوطني للعمل الأهلي الوطني التنموي، قائلا: "لازم أشكركم وأحييكم.. ربنا يوفقكم.. وأنا سعيد.. انتوا نماذج ضمن عدد كبير من مصريات ومصريين شغالين في إطار الاستفادة من مبادرة التمكين الاقتصادي".