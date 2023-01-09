أسعار الذهب اليوم تنخفض 40 جنيها وعيار 21 يسجل 1750

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الإثنين، مستهل تعاملات الأسبوع، تراجعا محدودا بحوالي 40 جنيها، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1750 جنيها، في حين يواصل سعر الذهب عالميا الارتفاع إلى مستويات 1871 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1500 جنيه.

عيار 21 سجل 1750 جنيها.

وعيار 24 سجل 2000 جنيه.

والجنيه الذهب 14000 جنيه.

أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري خلال الأسبوع الأول من يناير 2023 ارتفاع بنسبة 7.5% من مستويات 1675 جنيها لعيار 21 يوم 1 يناير 2023 إلى مستويات 1800 جنيها في تعاملات حتى أمس الأحد، سوق الذهب سجل ارتفاع كبير في الطلب على السبائك والجنيهات الذهب على مدار تعاملات الأسبوع وتحديدًا عقب طرح شهادات ذات عائد 25 % في البنك الأهلي وبنك مصر، الأمر الذي دفع الأسعار للصعود بصورة لافتة خاصة في تعاملات يومي الأربعاء والخميس كما ساهم صعود سعر أونصة الذهب عالميا لمستويات 1866 دولار في ارتفاع الأسعار بالسوق المصري

سوق المشغولات الذهبية شهد تحرك طفيف في المبيعات بالتزامن مع الأعياد واحتفالات رأس السنة، وذلك للمنتجات ذات الأوزان الخفيفة، بعد أن توسعت المصانع في إنتاج مشغولات ذهبية بأوزان أقل لتلبية الطلب في السوق خاصة مع الارتفاع الواضح في سعر المعدن النفيس.