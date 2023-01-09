أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم 9 يناير 2023

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الدواجن بالمزارع اليوم، ليسجل كيلو الفراخ البيضاء 55 جنيهًا تسليم أرض المزرعة فى تعاملات اليوم الاثنين 9 يناير 2023، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 60 إلى 62 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

سعر الفراخ البيضاء 55 جنيهًا، سعر الساسو 63 جنيهًا، والكتكوت الساسو 7.25 إلى 7.50 جنيها وأمهات بيضاء 51 جنيها للكيلو والكتكوت الأبيض 9.25 إلى 9.50 جنيه، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

وتسجل أسعار البيض فى سوق الجملة 77 جنيها لسعر الأبيض فى حين يبلغ سعر البيض البلدى 84 جنيها الكرتونة وبلغ سعر البيض الأحمر 80 جنيها للكرتونة.

وكشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن أسعار طن الأعلاف انخفض حوالي 1300 جنيها للطن ليسجل مستويات 23800 جنيها مقابل مستويات اقتربت من 25 ألف جنيه الأمر الذي وفر احتياجات المزارع ومن ثم هدوء في الصعود الكبير في أسعار الدواجن والبيض.

واضاف في تصريحات خاصة أن هناك تنسيق مع وزارة الزراعة والتجارة وكافة الجهات المعنية لتسهيل الإفراج عن كميات أخري من الأعلاف خلال الأيام القليلة المقبلة مما يساهم في ضبط الأسعار وهدوء الأسواق.