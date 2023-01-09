أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 9-1-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، ب البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 9-1-2023.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: العرفة للاستثمارات والاستشارات، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 2 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.035 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 999.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.4 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.56%، والعرب على 10.4%، واستحوذت المؤسسات على 19.90% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.09%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 117.2 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 43.1 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 50.1 مليون جنيه، 23.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 16096 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2770 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 19471 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 6620 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2883 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4331 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3602 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1280 نقطة.

وصعدت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 117 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 160.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.20%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 133.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.43%.

- القلعة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.33%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 32.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.35%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 6.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.30%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.085 دولار بنسبة تراجع بلغت 10.53%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 4.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.51%.

- بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 2.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.78%.

- حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر-2 بسعر إغلاق 6.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.70%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 2.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.58%.