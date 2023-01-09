أخبار مصر.. الرئيس السيسي: عام 2023 يحتاج لمزيد من الجهد الأهلى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الرئيس السيسي فى المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى.

الرئيس السيسي خلال مؤتمر التحالف الوطنى: عام 2023 يحتاج لمزيد من الجهد الأهلى