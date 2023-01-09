أخبار مصر.. الرئيس السيسي: عام 2023 يحتاج لمزيد من الجهد الأهلى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الرئيس السيسي فى المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى.
الرئيس السيسي خلال مؤتمر التحالف الوطنى: عام 2023 يحتاج لمزيد من الجهد الأهلى
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه على تواصل مستمر ودائم مع منظمات المجتمع المدني، مضيفا: "على اتصال بيكم وبكلم كتير من الكيانات وبنتناقش معاها.. وبسمع زى موضوع التمكين والجمعية اللى بتعملوها.
الرئيس السيسي: الظروف العالمية تضغط على الدولة.. وندرك حجم التحديات
طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المواطنين على أوضاع الدولة المصرية وعدم الالتفات للشائعات، قائلًا: "يا جماعة اسمعوا مننا مش علشان إحنا أصدق من غيرنا.. ولكن مدركين لحجم التحدي أكثر من غيرنا، والبيانات والحلول بتبقى مطروحة من الدولة، وبالتالي أي اجتهاد من الآخرين ليس مكروه ولا مرفوض ولكن بيعمل بلبلة ويزعج الناس".
الرئيس السيسي يدعو لمضاعفة جهود التحالف الوطنى: الأزمة لها تداعيات عالمية
دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المساهمين في التحالف الوطني إلى مضاعفة الجهود خلال العام الجارى 2023، قائلا: "كنا بنقول عام 2022 إنه عام المجتمع المدني، بس بصراحة ظروف 2023 يمكن تكون محتاجة مننا إحنا نبذل جهد أكتر من 2022، لأن الأزمة اللى بنتكلم عليها أزمة كبيرة ولها تداعيات على العالم كله، ولها تأثير كبير، وبالتالي إذا كانت منظمات المجتمع المدني محتاجة تشتغل وكيان التحالف اشتغل بهمة وضغط كبير خلال 2022 أتصور أن الجهد يحتاج أن يتضاعف هذا الجهد خلال 2023.
أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة بالقناة وبدء عملية قطر السفينة جلورى
أعلن الفريق أسامة ربيع
رئيس هيئة قناة السويس، بأن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب GLORY في الكيلومتر 38 العابرة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من تركيا ومتجهة إلى الصين، حيث يجرى العمل الآن على قطر السفينة العاطلة. للكيلو متر 51 ترقيم القناة.
التموين تضخ كميات كبيرة من زيت الطعام بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
تضخ مصانع الزيوت التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من من منتجات زيت الطعام
بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كذلك طرح منتجات زيت الطعام على بطاقات التموين بسعر 25 جنيها للعبوة زنة 800 جرام، كما توفر وزارة التموين منتجات السلع الغذائية أيضا بمنافذ ومعارض "أهلا رمضان".
التنمية المحلية توجه المحافظات بنشر فرق الطوارئ وسيارات شفط مياه الأمطار
تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية
، مع عدد من المحافظين الأوضاع في المحافظات بعد تعرضها لموجة من الطقس السيء وسقوط الأمطار بنسبة متوسطة وغزيرة خلال الساعات الماضية ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار وعمليات شفط وسحب تجمعات المياه، مؤكداً أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظات وغرفة عمليات مجلس الوزراء جهود المحافظات لإزالة مياه الأمطار التي سقطت على بعض المحافظات.
التحالف الوطنى: قدمنا خدمات طبية لـ5 ملايين مواطن بتكلفة 4.9 مليار جنيه
استعرضت الدكتورة هالة صلاح المستشارة الطبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أبرز وأهم ما قدمه التحالف في مجال الصحة، والخدمات الصحية المقدمة، بالتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع الأهلي، في إطار الاهتمام الكبير بقطاع الصحة.
مجلس الدولة يستقبل ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022 ذكور وإناث
استقبل مجلس الدولة
اليوم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بعد فتح باب تقديم الملفات بوحدة تعيينات الأعضاء، وذلك بدءاً من اليوم الإثنين الموافق يوم 9 يناير 2023 حتى الأربعاء 25 يناير 2023، لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث، وتقدم الملفات والأوراق المطلوبة و أصول المستندات.
طوارئ بغرف عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة
أعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس بعد سقوط أمطار
أمس أو تحسبا لظهور الرياح على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.
انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.. صور
شهدت لجان امتحانات صفوف النقل
انتظام الطلاب داخل لجان الامتحانات ، حيث ارتفعت نسب الحضور حرصا على أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول كما حرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية بين الطلاب.
"البنك الدولى": إصلاحات مصر الاقتصادية ستساعدها على تجاوز الأزمة العالمية
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية ذات الصلة بالشأن المصري، سلط المركز الضوء على تقرير البنك الدولي "مرصد الاقتصاد المصري: دعم القدرة على الصمود في وجه الأزمات من خلال الإصلاحات المالية (مع التركيز على قطاع التعليم)"، والصادر في ديسمبر 2022، والذي أوضح أنه في ظل تدهور الظروف العالمية، تواجه مصر كغيرها من الدول الناشئة تداعيات سلبية متمثلة في ارتفاع الأسعار المحلية، وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وخروج تدفقات مفاجئة وكبيرة من المحافظ الاستثمارية إلى الخارج.
التموين: طرح زجاجة زيت الطعام على البطاقات بـ25 جنيها
تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من زيت الطعام في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب أيضا طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، كما تطرح وزارة التموين زيت الطعام
على بطاقات التموين بسعر 25 جنيها للعبوة 800 جرام.
الإسكان: بدء تسليم أراضى الإسكان المتميز بمدينة أكتوبر الجديدة غدا
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ غدا الثلاثاء الموافق 10/1/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2023، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار " الحي العاشر "، ومنطقة شمال الواحة " الحي الثالث " بالمدينة، وذلك في أيامٍ محددة وفقاً للمواعيد المعلنة من الجهاز.
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