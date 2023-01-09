أخبار البورصة اليوم الإثنين 9-1-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 9-1-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.035 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: العرفة للاستثمارات والاستشارات، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 2 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.035 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 999.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.4 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.56%، والعرب على 10.4%، واستحوذت المؤسسات على 19.90% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.09%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 117.2 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 43.1 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 50.1 مليون جنيه، 23.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 16096 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2770 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 19471 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 6620 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2883 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4331 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3602 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1280 نقطة.

وصعدت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 117 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

بنك التعمير

أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك التعمير والإسكان لعدد 1.9 مليون سهم بقيمة 33.2 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 2 مليون سهم، 100 ألف سهم، 350 ألف سهم، 240 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 3.65 مليون سهم، 7713 سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية 7713 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وتنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، عدد 3 آلاف سهم، 457.5 ألف سهم، 46 ألف سهم، 1000 سهم، 4950 سهم، 225 ألف سهم، 127 ألف سهم، 44.3 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والدولية للمحاصيل الزراعية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 7665 سهم، 3 آلاف سهم، 260 ألف سهم، 1009 سهم، 188.8 ألف سهم، على التوالي.

أسهم خزينة

أعلنت شركات القاهرة للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-رواد، وأوراسكوم المالية القابضة شراء الأولى عدد 200 ألف سهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.379%، والثانية 9 آلاف سهم، والثالثة 1.4 مليون سهم، على التوالي.

باكين

أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، موافقة مجلس الإدارة على بدء شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية في إجراءات الفحص النافي للجهالة على الشركة، وذلك بعد تقدمها بعرض شراء غير ملزم للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% وحتى 90% من أسهم رأس مال الشركة بسعر مبدئي 30 جنيه للسهم.