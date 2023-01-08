اليوم السابع
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‫ تعرف على تفاصيل خطة الرى لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على النيل

الأحد، 08 يناير 2023 03:00 ص
‫ تعرف على تفاصيل خطة الرى لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على النيل وزارة الرى والموارد المائية
كتبت ــ أسماء نصار

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وضع قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والرى خطه استراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي يتم تحديثها دورياً، حيث تُسهم هذه الخطة فى اتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة، ويتم إعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة .

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- تحديث الخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية لاتخاذ القرارات المناسبة لإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة .

2- الانتهاء من أعمال الجسات لـ23 قنطرة طبقا لمخرجات الخطة الاستراتيجية.

3- الانتهاء من المرحلة الثانية من عملية تدعيم قناطر زفتى وتدعيم كوبرى قنطرة جمجرة، وإنهاء صيانة عدد من القناطر والأهوسة.

4- العمل على إنشاء قناطر ديروط الجديدة، وتحديث أنظمة تشغيل بوابات سد دمياط وبوابات مفيض إسنا، وصيانة قنطرة كفر ربيع.

5- طرح عمليات لصيانة وتدعيم قناطر الصالحية وشهاب الدين وسقف مفيض دمياط .

4- التجهيز لطرح عملية إنشاء قنطرة بحر مويس وتدعيم قنطرة الباجورية، والبت في عملية صيانة وتدعيم بوابات قناطر إدفينا.

5- دراسات بيئية للمشروعات، وتنفيذ دراسات لـ3 قناطر ضمن مشروع بحر البقر وقنطرة فم ترعة الباجورية 

6- العمل على تنفيذ دراسات لتحديث منظومة تشغيل قناطر الدلتا ، ومشروع قنطرة بحر مويس.

7- دراسات مستقبلية لتأهيل قنطرة فم أبو الأخضر ، وإستكمال دراسات ثبات منشآت القناطر ، ودراسة حماية الأجزاء الخرسانية أو الحديدية بالقناطر المعرضة للمياه الغير عذبة.

8- تقييم أعمال التدعيم التى تمت لبعض القناطر وتطبيق آليات الإستفادة منها بالقناطر الأخرى.


قطاع الخزانات والقناطر الكبرى

وزارة الموارد المائية والرى

نهر النيل

القناطر



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