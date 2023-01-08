وكيل صحة الإسماعيلية يتفقد مستشفى القنطرة غرب ضمن منشآت التأمين الصحى الشامل

الإسماعيلية - صبرى غانم

تفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، تزامنا مع اقتراب الانتهاء من تطبيق المرحلة الثالثة للتأمين الشامل فى الإسماعيلية، مستشفى القنطرة غرب المركزى الجديد لمتابعة معدلات الإنجاز فى أعمال التطوير بالمستشفى، يرافقه فريق إشراف مديرية الصحة، الدكتور سلمان القاضى مدير مستشفى القنطرة غرب والدكتور محمد ماهر مدير إدارة القنطرة غرب الصحية .

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى الانتهاء من إنجاز 90 % من أعمال التطوير واكتمال الدور الأول والثانى بالمستشفى وفق معايير الهيئة العامة للرقابة والاعتماد لمنشآت منظومة التأمين الصحى الشامل، وأن جميع أعمال التطوير بالمستشفى تسير حسب الجدول الزمنى المخطط لها، ووجَّه الشركة المنفذة إلى تسريع وتيرة العمل وإنهاء كافة أعمال الشبكات والمرافق بباقى أقسام المستشفى.

وأضاف "حطب" أنه بالتواصل والتنسيق مع قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة سيتم توريد جميع الأجهزة والمستلزمات اللازمة لأقسام الاستقبال والرعايات المركزة والحضانات والغسيل الكُلوى وغرف العمليات فى أقرب وقت لتسليم المستشفى للهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن أعمال المرحلة الثالثة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة ولتحقيق أكبر تغطية صحية بمركز ومدينة القنطرة غرب وضواحيها.

وفى سياق متصل، انعقدت أمس غرفة أزمات مديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة، وحضور فريق الإشراف بالمديرية ولمدة يومين تزامناً مع احتفالات وإجازات عيد الميلاد المجيد .

وأكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية على رَفع المديرية درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة، والتأكد من جاهزية كافة الفرق الطبية وارصدة الأدوية والمستلزمات بجميع أماكن تقديم الخدمة بالمحافظة.

وأشار "حطب" إلى مرور ومتابعة فرق الإشراف المستمرة لاستقبال الحالات الطارئة بكافة المستشفيات وتواجد الفرق الطبية بجميع الادارات الصحية بالمحافظة، وتلقى الغرفة أى شكاوى او بلاغات على مدار الساعة .



المستشفى



جولة وكيل الصحة