وزير التعليم يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد داخل الكاتدرائية.. صور

كتب ـ محمود طه حسين

هنأ الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد حيث حرص الوزير على تقديم التهنئة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمولد المسيح عليه السلام الذى ملأ الأرض محبة وسلاما، قائلا: تلك المناسبة التى نستقى منها مشاعر المحبة والمودة ويُكرس الاحتفاء بها التلاحم الفريد لأبناء الشعب المصرى.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم تقدم التهنئة للقيادة السياسية وكل القائمين على المنظومة التعليمية والطلبة وجميع أبناء الشعب المصرى العظيم، قائلا: "أسأل الله أن يجنبنا أهل السوء والفتن وأن يديم علينا وحدتنا وترابطنا يد واحدة وشعب واحد وطن واحد وأن ينعم علينا بنعم الرخاء والازدهار والاستقرار والبناء والأمن والأمان".

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنبيهات بشأن المشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى يترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجاءت أبرز التعليمات التى أصدرتها الكنيسة كالآتى:

1- المشاركة فى صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة.

2- على الراغبين فى المشاركة صلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها، وذلك لكافة كنائس القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، أو تقديم بياناتهم لمكتب الأب وكيل البطريركية بالقاهرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

3- سيتم توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسلمها من نفس المكان الذى قدم له بياناته، مع مراعاة أن الأطفال بدءًا من سن خمس سنوات يجبأن يكون لهم دعوة مستقلة لكل واحد منهم.

4- آخر موعد لتقديم البيانات يوم الأحد 1 يناير 2023 .

علمًا بأنه:

1- يمكنكم الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو بالأتوبيسات التى ستوفرها لكم كنيستكم التابعين لها، حيث لن توفر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أية وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح كما حدث فى سنواتٍ سابقة.

2- سوف تخصص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات.

3- ستُفتح أبواب الكاتدرائية يوم الجمعة 6 يناير الساعة الخامسة مساء، ولن يسمح بدخول أحد قبل هذا الموعد، مع ملاحظة أن القداس سيبدأ فى تمام الساعةالسابعة مساء، وبالتالى من الضرورى عدم التأخر فى الوصول إلى الكاتدرائية بعد الساعة السادسة.

4- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، وكذلك أصل الدعوة الخاصة بكم، مع ضرورة التأكد بأن تكون الدعوة مختومة.

5- سوف نعلن لاحقًا عن أرقام بوابات الدخول، ومسارات الوصول إلى أماكنكم داخل الكاتدرائية.

وطالبت الكنيسة رجاء خاص من الجميع، بعدم حضور أى شخص يعانى من أى أعراض مرضية، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.