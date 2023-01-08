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هل يمنع الأمير هارى من الدخول إلى أمريكا بسبب اعترافه بتعاطيه المخدرات؟

الأحد، 08 يناير 2023 10:30 ص
هل يمنع الأمير هارى من الدخول إلى أمريكا بسبب اعترافه بتعاطيه المخدرات؟ الامير هارى
كتبت شيماء عبد المنعم

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بعد الاعترافات الصادمة التى كشف عنها الأمير هارى فى كتابه "سبير" الذى يتناول أدق تفاصيل حياته وأكثرها خصوصية، قد يُحرم الأمير البريطانى من تأشيرة الإقامة فى الولايات المتحدة، وقد يُمنع حتى من دخول البلاد، وذلك بعد التفاصيل التى قدمها عن تعاطيه للمخدرات، حسبما نشر موقع الديلى ميل .

الأمير هارى
الأمير هارى

 

واعترف دوق ساسكس صاحب الـ 38 عاما، بتعاطى الكوكايين وتدخين الحشيش وتناول مخدرات هلوسة فى مذكراته التى انتشرت أجزاء منها، ومن المقرر أن تطرح فى الأسواق خلال يومين، لذلك قد يُحرم مقدمو الطلبات من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة بسبب تاريخهم مع المواد غير القانونية المخدرات، لكن السلطات الأمريكية أوضحت أن "تأشيرة الدخول إلى البلاد تُمنح على أساس كل حالة على حدة".

إلغاء التأشيرة

وليس من الواضح ما إذا كان هارى، الذى انتقل إلى كاليفورنيا مع زوجته ميجان ماركل عام 2020، قد ذكر تفاصيل تعاطيه للمخدرات فى طلب التأشيرة، ولهذا فإن خبراء بالهجرة حذروا من أنه إذا كذب بشأن ماضيه، فقد تُلغى تأشيرته.

اعتقاد هارى أن ديانا زيفت موتها

وعلى جانب آخر، اعتقد الأمير هارى أن والدته الأميرة ديانا زيفت موتها من خلال تحطم سيارة نفق باريس المأساوية للهروب من حياتها "البائسة"، وفقا لموقع "ديلى ميل"، وكتب دوق ساسكس فى مذكراته المفاجئة "سبير" أنه يريد أيضًا إعادة فتح التحقيق فى حادثة أميرة ويلز المميتة.

وعلم هاري، الذى كان يبلغ من العمر 13 عامًا ويقيم فى بالمورال، أن والدته قُتلت فى حادث سيارة، ويعترف بأنه تساءل عما إذا كانت الحادثة كانت "خدعة" من قبل والدته الراحلة، وكتب هارى، "كانت حياتها بائسة، لقد تم ملاحقتها ومضايقتها والكذب عليها".

 

 


الأمير هاري

تعاطى المخدات

هارى يتعاطى مخدرات

كتاب هاري

ميجان ماركل



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