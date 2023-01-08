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مياه الشرب تنشر معداتها فى القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المتوقعة.. صور

الأحد، 08 يناير 2023 11:04 ص
مياه الشرب تنشر معداتها فى القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المتوقعة.. صور نشر معدات مياه الشرب في الشوارع والميادين
كتبت – مرام محمد

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أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجات الاستعداد بالشركات التابعة وانتشار المعدات وسيارات شفط المياه فى المحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية تحسباً لسقوط الأمطار، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

وانطلقت معدات تابعة لشركات القاهرة للصرف ومياه الشرب والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق تحسبا لسقوط أمطار وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى احتمالية فرص سقوط أمطار مساء اليوم، وتتم المتابعة الدائمة والمستمرة للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية لحين استقرارالأحوال الجوية.

جدير بالذكر، أن الشركات التابعة للشركة القابضة تعمل بالتنسيق مع غرف طوارئ المحافظات ضمن منظومة تشمل العديد من الهيئات والأجهزة المعنية بمواجهة الأمطار والسيول.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، وجود فرص أمطار خفيفة فى الساعات المتأخرة من الليل على القاهرة الكبرى قد تكون متوسطة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومكن القناة وخليج السويس .

كما يشهد اليوم فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة ليلا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 19  درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.

 

نشر معدات مياه الشرب في الشوارع والميادين
نشر معدات مياه الشرب في الشوارع والميادين

 

نشر معدات مياه الشرب في شوارع القاهرة
نشر معدات مياه الشرب في شوارع القاهرة

 

نشر معدات مياه الشرب استعدادا للأمطار
نشر معدات مياه الشرب استعدادا للأمطار

 


مياه الشرب

سقوط امطار بالجيزة

حالة الطقس

فصل الشتاء

حالة الطقس اليوم



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