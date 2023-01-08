من صحة العين إلى محاربة الشيخوخة.. اعرف الفوائد الصحية لـ 4 أنواع من المربات

كتبت ميرفت رشاد

المربى عبارة عن فاكهة يتم إنتاجها غالبًا باستخدام السكر والتوابل والفاكهة الغنية حيث يتم غلي كمية محددة من الفاكهة في السكر، يتم إضافة التوابل والخلاصات مثل ماء الورد كلمسة نهائية، وسواء تم تقديمها جافة أو مع شراب، يمكن أن توفر لنا المربع مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية إذا تم تحضيرها بالمكونات الصحيحة، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

إليك بعض المربات التي قد تكون مثالية لفصل الشتاء: ​1. مربى تفاح إذا تناولت مربى التفاح مع وجبة الإفطار، ستحصل على تأثيرات ملحوظة يمكنك تجنب العديد من الأمراض إذا كنت تستهلك تفاح مربى بشكل يومي، يمنح بشرتك الحياة، ويساعد في تقليل التجاعيد والعيوب وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة في الجسم وتؤخر عملية شيخوخة الجلد، بالإضافة إلى أنه قادر على تعزيز إنتاج الكولاجين والحفاظ على صحة الجلد.

2. مربى البرتقال بالنظر إلى أن البرتقال مصدر كبير لفيتامين سي ، فإن له العديد من المزايا، يمكن استخدام كل من الجلد البرتقالي واللب في صنع هذه المربى. 3 . مربى الزنجبيل جاجري جينجر مربى لذيذة ومليئة بالمزايا الصحية، نحن جميعًا على دراية بالنكهة اللذيذة لشاي الزنجبيل ، من المعروف أن الزنجبيل يعزز المناعة وهو مفيد في فصل الشتاء.