ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا: عن مصدر ميداني قوله، " إنه نتيجة الرصد والمتابعة الدقيقة تمكنت وحدة من القوات المسلحة نصب كمين محكم لعناصر مجموعة إرهابية كانت تتسلل باتجاه مواقع الجيش الأمامية في ريف اللاذقية الشمالي، وتمكنت من قتل إرهابيين اثنين وجرح اثنين والقبض على آخر ".