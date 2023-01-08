تعرضت دورية تابعة للجيش السوري، السبت، لهجوم شنّته مجموعة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي نصبت كمينا للدورية في البادية غربي محافظة الرقة.
وذكر التلفزيون السوري، أن الهجوم أسفر عن مقتل عسكري سوري وإصابة 5 آخرين.
وأشار التلفزيون إلى أن إرهابيي التنظيم استغلوا حالة ضعف الرؤية على الطرق، بسبب الضباب الكثيف، من أجل شن الهجوم.
وفى نهاية الشهر الماضى قضت وحدة من الجيش السورى على إرهابيين اثنين وأصابت اثنين آخرين، وألقت القبض على آخر جراء كمين محكم نفذته أقصى الريف الشمالى لمحافظة اللاذقية أثناء محاولتهم التسلل باتجاه المواقع الأمامية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا: عن مصدر ميداني قوله، " إنه نتيجة الرصد والمتابعة الدقيقة تمكنت وحدة من القوات المسلحة نصب كمين محكم لعناصر مجموعة إرهابية كانت تتسلل باتجاه مواقع الجيش الأمامية في ريف اللاذقية الشمالي، وتمكنت من قتل إرهابيين اثنين وجرح اثنين والقبض على آخر ".
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