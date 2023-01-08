مصرع مسن أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقى مسن مصرعه أسفل عجلات القطار المتجه من بيلا إلى كفر الشيخ بمحطة الكراكات، وتم اتخاذ الإجراءات من قبل الشرطة لنقل الجثة وانتظام حركة سير القطارات بالخط.

شهدت قرية الكراكات التابعة ل مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ ، حادثا أليما أثناء عبور شخص لمعبر غير قانوني بجوار مزلقان السكة الحديد بقرية الكراكات، حيث تصادف مرور القطار الذي اصطدم به، وتوفي في الحال، حيث قسم القطار هذا الشخص إلى جزأين، وجرى الدفع بسيارة الإسعاف لنقله إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، ومأمور مركز شرطة السكة الحديد بكفر الشيخ، يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات قطار بيلا كفر الشيخ، وذلك بقرية الكراكات، حيث جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي عن طريق سيارات الإسعاف ليجري وضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

وكثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ من جهودها لكشف هوية الشخص المتوفى، وذلك لعدم وجود أي إثبات شخصية بحوزته، حيث تبين إنه محمد سيد أحمد الجزار 73 عاما، مقيم بقرية المناوفة، وحرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة بيلا، وجاري العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث.